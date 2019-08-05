Пьяный мотоциклист без шлема пострадал в аварии в Лидском районе

5 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе в аварии пострадал мотоциклист, мужчина сел за руль пьяным и без шлема. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 3 августа на дороге Песковцы-Мотевичи. 41-летний мужчина управлял мотоциклом Irbis. На прямом участке дороги с гравийным покрытием он не справился с управлением. "При падении водителя придавил мотоцикл. Мимо проезжал грузовик, его водитель и вызвал на место происшествия скорую помощь", - отметили в ГАИ. Мотоциклист получил серьезные травмы головы.

По факту ДТП проводится проверка.-0-