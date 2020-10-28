Пьяный мужчина обстрелял из пневматики авто Департамента охраны в Полоцке

28 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке вечером 27 октября мужчина обстрелял из пневматического пистолета авто Департамента охраны, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по области Оксана Лазько.

По предварительной информации, 31-летний житель Полоцка был в гостях у своих знакомых, где распивал спиртное. Мужчина вышел на балкон общежития и несколько раз попал из пневматического пистолета по автомобилю с сотрудниками отдела Департамента охраны. Они осмотрелись и примерно установили, откуда стреляли. Сотрудники милиции вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Личность стрелявшего установлена. При нем нашли пистолет с газовыми баллонами и шариками для стрельбы. Медицинское освидетельствование показало, что у мужчины было 3 промилле алкоголя. Причины стрельбы выясняются.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК.-0-