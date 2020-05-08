Пьяный мужчина попал под электричку в Минске

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пьяный мужчина бежал между путями к остановке и попал под колеса электрички, сообщили БЕЛТА в МВД.
Инцидент произошел вечером 7 мая у остановки "Курасовщина". "41-летний житель Логойского района находился в состоянии алкогольного опьянения. Со слов машиниста, он бежал между первым и вторым путями в сторону остановочного пункта и не реагировал на громкие сигналы. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда не удалось", - рассказали в управлении организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД.
С многочисленными травмами пострадавшего передали медикам. Сейчас он в реанимации.
По этому факту правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Сначала года на объектах железнодорожного транспорта зафиксировано 29 несчастных случаев, 20 человек погибли и 9 получили травмы.-0-