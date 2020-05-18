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18 мая 2020, 13:38

Пьяный мужчина разбил электронное табло на ж/д вокзале в Гродно и сам пришел в милицию

Фото из архива
Фото из архива

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/ На железнодорожном вокзале в Гродно пьяный мужчина разбил электронное табло, а на утро сам пришел в милицию. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел ночью 16 мая. В одном из помещений цокольного этажа вокзала оказалось разбитым электронное табло. Сотрудники вокзала обратились в милицию.

"Правоохранители немедленно включились в работу. Но мужчина сам сдался милиции. На следующий день около полудня он пришел в дежурную часть гродненского отдела внутренних дел на транспорте и добровольно заявил о содеянном", - рассказали в милиции.

Мужчине 34 года, он работает фитнес-тренером. По словам подозреваемого, он раскаивается в необдуманном поступке, в момент совершения которого был нетрезв. К слову, произошедшее запечатлела камера видеонаблюдения.

Противоправному поведению мужчины дана правовая оценка.-0-

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