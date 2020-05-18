Пьяный мужчина разбил электронное табло на ж/д вокзале в Гродно и сам пришел в милицию

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/ На железнодорожном вокзале в Гродно пьяный мужчина разбил электронное табло, а на утро сам пришел в милицию. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел ночью 16 мая. В одном из помещений цокольного этажа вокзала оказалось разбитым электронное табло. Сотрудники вокзала обратились в милицию.

"Правоохранители немедленно включились в работу. Но мужчина сам сдался милиции. На следующий день около полудня он пришел в дежурную часть гродненского отдела внутренних дел на транспорте и добровольно заявил о содеянном", - рассказали в милиции.

Мужчине 34 года, он работает фитнес-тренером. По словам подозреваемого, он раскаивается в необдуманном поступке, в момент совершения которого был нетрезв. К слову, произошедшее запечатлела камера видеонаблюдения.

Противоправному поведению мужчины дана правовая оценка.-0-