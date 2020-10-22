Пьяный мужчина устроил погром в магазине Бобруйска

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске пьяный мужчина хулиганил в магазине, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

В дежурную службу Бобруйского отдела охраны 20 октября около 21.00 поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в одном из охраняемых магазинов. Наряд группы задержания незамедлительно прибыл на место происшествия. Установлено, что 34-летний нигде не работающий местный житель, находясь в алкогольном опьянении, устроил погром в торговом объекте. Он разбил кассовый аппарат, две витрины и разбросал продукты питания.

Мужчину доставили в местный РОВД. Следственный комитет возбудил уголовное дело за хулиганство.-0-