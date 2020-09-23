Пьяный мужчина в Барановичах избил инвалида и его престарелую мать

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный мужчина в Барановичах тростью избил инвалида и его престарелую мать, сообщили БЕЛТА в МВД.

Инцидент произошел вечером 21 сентября. "56-летний рабочий городского ЖКХ возвращался домой. На подходе к подворью мужчина встретил незнакомца под градусом. Тот без объяснений ударил его по лицу, после чего отобрал трость и начал ей избивать владельца", - рассказали в МВД.

В Барановичском ГОВД пояснили, что потерпевший является инвалидом, ему тяжело самостоятельно передвигаться. Тем не менее пострадавшему удалось зайти в свой двор. Как избивают мужчину, заметила его престарелая мать, которая сразу же вышла из дома. В ответ на просьбу успокоиться агрессор взял лежавшую неподалеку палку и ударил женщину. После этого он убежал, а потерпевшие вызвали милицию.

Патрульные нашли подозреваемого по приметам недалеко от места происшествия. Им оказался 33-летний житель Барановичей, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Следователи дали правовую оценку действиям злоумышленника. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.-0-