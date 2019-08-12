Пьяный мужчина в Гродно избил сторожа базы отдыха и разгромил микроавтобус

12 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяный хулиган в Гродно избил сторожа базы отдыха и разгромил припаркованный рядом микроавтобус за то, что его не пустили за стол. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Сторож городской базы отдыха поздним вечером заметил застрявшего на заборе мужчину. Как оказалось, он хотел присоединиться к застолью на базе, хотя никакого отношения к отдыхавшим не имел.
"Сторож вместе с отдыхающим снял мужчину и предложил ему покинуть базу. Он отказался", - рассказали в милиции. Хулиган напал на сторожа, ударил его. После мужчину вытолкали за территорию базы, но он не успокоился. Взяв металлическую трубу, хулиган принялся громить микроавтобус, принадлежащий отдыхающим. Разбил стекла, фары, зеркала.
37-летнего мужчину задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".-0-
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