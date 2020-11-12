Пьяный мужчина в Могилеве повредил чужое авто - возбуждено уголовное дело

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве пьяный мужчина повредил чужой автомобиль, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД областного центра с заявлением обратилась 26-летняя могилевчанка. Она утверждала, что незнакомец повредил ее автомобиль, причинив ущерб на Br700. Инцидент произошел ночью вблизи одного из баров города на улице Первомайской.

Сотрудники отдела уголовного розыска РОВД выяснили обстоятельства. К случившемуся оказался причастен 25-летний нигде не работающий ранее не судимый могилевчанин, который отдыхал в баре. "На улицу молодой человек вышел уже будучи сильно пьяным. Когда возле него остановилась машина, агрессивный парень без причины ударил по ней ногой, повредив заднее крыло автомобиля. Шокированной девушке, которая вышла из салона, он не смог объяснить смысла своего поступка", - отметили правоохранители.

Возбуждено уголовное дело.-0-