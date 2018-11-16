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Пьяный мужчина в Узденском районе ранил ножом жену и сына

Происшествия 16.11.2018 | 13:58
Фото из архива
Фото из архива

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узденский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства причинения ножевых ранений женщине и ее сыну. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

"Вечером 12 ноября из больницы в милицию поступило сообщение, что с места жительства в Узденском районе с травмами криминального характера в реанимацию доставлены 38-летняя женщина и ее 20-летний сын. Во время первоначальных следственных действий установлено, что накануне в доме между членами семьи произошел конфликт на почве внезапно возникших неприязненных отношений. В результате ссоры находившийся в состоянии алкогольного опьянения 44-летний мужчина нанес сначала ножевое ранение своему сыну, а потом супруге", - сказала Татьяна Белоног.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения повторно) Уголовного кодекса Беларуси.

Мужчине предъявлено обвинение, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-

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Теги
Минская область, Следственный комитет, травматизм, Узда
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