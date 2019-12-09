Пьяный оршанец стрелял из пневматического пистолета в прохожего

9 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Пьяный житель Орши расстрелял из пневматического пистолета случайного прохожего после того, как местный житель не дал молодому человеку сигарету, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Житель Орши отправился с пневматическим пистолетом в кино, попутно выпивая. После кинотеатра житель райцентра решил прогуляться по Орше. "Прогулка серьезно затянулась, и в результате молодой человек оказался далеко от дома. В районе 5.00 его внимание привлек мужчина, который курил возле подъезда многоэтажки. Пьяный оршанец стал требовать себе сигарету, а получив отказ, достал пневматику и несколько раз выстрелил в оппонента, попав тому в ухо", - отметили в УВД.

Пострадавший вызвал милицию, подозреваемый был задержан. Опросить его сразу правоохранителям не удалось: в крови молодого человека было почти три промилле алкоголя.-0-