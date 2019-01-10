Пьяный пассажир маршрутки Минск-Петриков избил попутчицу

10 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пассажир маршрутки Минск-Петриков в состоянии алкогольного опьянения избил попутчицу, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Инцидент произошел в конце прошлого года. В маршрутке 56-летний уроженец Петриковского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз беспричинно ударил женщину кулаком по голове.

Прибыв в райцентр, пассажирка, жительница Петриковского района, обратилась в милицию. Мужчину нашли по горячим следам. В отношении него возбудили уголовное дело за хулиганство.-0-