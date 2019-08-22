22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный пассажир напал на таксиста на трассе Минск - Дзержинск. Нетрезвый клиент начал скандалить, а потом несколько раз ударил водителя по голове рукояткой пневматического пистолета. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Водитель такси, 19-летний минчанин, обратился в Ждановичский отдел милиции. Молодой человек рассказал, что, приехав ночью на вызов в один из клубов, взял на борт подвыпившего клиента. "На трассе Минск - Дзержинск пьяный пассажир начал конфликтовать, сказав, что ему не нравится маршрут, достал пневматическое оружие и трижды ударил водителя по голове рукояткой пистолета", - проинформировали в ГУВД.

Нападавший успел скрыться, однако его удалось разыскать по горячим следам. Фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст.339 (хулиганство) УК, стал безработный житель деревни Прилуки 1986 года рождения. Максимальное наказание, которое ему грозит, - лишение свободы на срок до 10 лет. Ранее в биографии мужчины судимостей не было.-0-