Пьяный пешеход попал под колеса авто в Воложинском районе

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе пьяный пешеход попал под машину, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел 14 апреля около 23.00 на улице Советской в агрогородке Раков. 43-летний минчанин на автомобиле "Додж Караван" сбил 32-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть. Последний с серьезными травмами госпитализирован. По предварительной информации, пострадавший был пьян и не обозначен световозвращающими элементами.

Установлено, что пешеход ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе и за нарушение ПДД в нетрезвом виде.

Наиболее уязвимых участников дорожного движения просят проявлять повышенное внимание при переходе дороги, пересекать проезжую часть в установленных местах и в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.

"Уважаемые граждане, увидев нетрезвого пешехода на дороге, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102. Не будьте равнодушными к чужой жизни", - отметили в ГАИ.-0-