Пьяный пешеход попал под колеса легковушки в Минске

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый пешеход попал под колеса легкового автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, инцидент произошел сегодня около 12.40. Водитель легкового автомобиля "Форд" двигался по ул.Свердлова в направлении ул.Маяковского. Вблизи дома №32 он сбил пешехода. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. С травмами он доставлен в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Ленинского района и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Проводится проверка.

"Уважаемые пешеходы, не забывайте, что, помимо прав, у вас есть обязанности, которые четко определяют, что пешеходу запрещено и что пешеход обязан соблюдать. В частности, переходить дорогу в строго установленных местах и двигаться согласно светофорам, дорожным знакам и другим элементам, регулирующим дорожное движение. Соблюдайте ПДД, берегите себя и своих близких", - подчеркнули в ведомстве.-0-