Пьяный подросток отказался платить за проезд и ударил кондуктора

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева поступило заявление от кондуктора троллейбусного парка, которого избили на рабочем месте, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент случился в салоне троллейбуса. Когда кондуктор вежливо предложил молодому человеку оплатить проезд, тот повел себя агрессивно. Парень к тому же был пьян. Тогда возмущенный кондуктор направился к водителю, чтобы он остановил троллейбус, но не успел - подросток сзади ударил мужчину по голове.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД вычислили правонарушителя. Им оказался 17-летний учащийся одного их профессиональных лицеев города, ранее судимый и состоящий на учете в инспекции по делам несовершеннолетних органа внутренних дел.

Подросток задержан по ст. 108 УПК Беларуси. Возбуждено уголовное дело.-0-