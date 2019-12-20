Пьяный подросток в Гродно угнал и разбил легковушку

20 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно пьяный подросток угнал и разбил легковушку, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Сообщение об угоне "Фольксвагена" с улицы Терешковой поступило в Ленинский РОВД днем 18 декабря. На место выехала следственно-оперативная группа. Разбитый автомобиль вскоре нашли вблизи одного из домов по улице Лиможа - угонщик попал в ДТП и скрылся.

Автомобиль и прилегающую территорию осмотрели. Эксперт Гродненского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз обнаружил следы, пригодные для дактилоскопической экспертизы.

Почерк преступления навел милицию на парня 2003 года рождения, который ранее уже совершал подобное преступление. "В беседе с правоохранителями молодой человек признался в угоне. Он пояснил, что в тот момент был пьян", - рассказали в УВД. Кроме того, подозрения подтвердились результатами дактилоскопической экспертизы.

Злоумышленника задержали. Автомобиль вернули владельцу. Действиям несовершеннолетнего дается правовая оценка.-0-