Пьяный повторник спровоцировал опасную погоню, пытаясь скрыться от ГАИ

23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Повторник с 2 промилле пытался скрыться от Госавтоинспекции под Гродно на машине и бегом, но был задержан. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инспекторы несли службу на трассе М6 Минск - Гродно. Они обратили внимание на автомобиль "Лада". Водитель легковушки на сигнал об остановке не отреагировал, а лишь увеличил скорость.

"Началось преследование. Водитель свернул с трассы в деревню Обухово, вернулся на трассу, проехал через Скидель и деревню Партизанская, после чего попытался скрыться по грунтовым и лесным дорогам. Поняв, что скрыться не получится, остановился, закрыл автомобиль и попытался убежать. Водителя задержали", - рассказали в ГАИ.

Нарушителем оказался 43-летний житель Гродно. Ранее он уже был лишен прав за нетрезвую езду. Освидетельствование показало значительное превышение допустимой нормы содержания алкоголя - почти 2 промилле. Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела.

В таком состоянии, по словам водителя, он намеревался поехать в Гомельскую область.-0-