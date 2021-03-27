27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный протестующий с топором в рюкзаке задержан в Бресте. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"35-летнего жителя областного центра с бчб-полотном милиционеры остановили сегодня днем на улице Советской. В его рюкзаке оказался алкоголь, топор и бинт. По результатам медосвидетельствования, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (2.5 промилле). Сейчас он в ИВС", - рассказали в МВД.

Действиям брестчанина будет дана правовая оценка. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности и судим за кражу.-0-