Пьяный ремонтник катался по Лиде на чужой машине

31 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Лиды пьяным катался на машине, которую взял в ремонт. Поездку прервали сотрудники ГАИ, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 29 марта очевидец сообщил в ГАИ о подозрительном "Фольксвагене": водитель авто, похоже, был нетрезвый. Вскоре машину остановили. Подозрения подтвердились: у 47-летнего лидчанина в выдыхаемом воздухе было зафиксировано 2,3 промилле алкоголя. К тому же выяснилось, что и "Фольксваген" ему не принадлежит. "Сотрудники ГАИ позвонили собственнику автомобиля. Оказалось, что хозяйка передала мужчине машину для ремонта", - рассказали в милиции.

Ранее нарушитель уже привлекался к уголовной ответственности за пьяные поездки. Теперь ему придется ответить и за угон.-0-