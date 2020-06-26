Пьяный россиянин в Минске разбил стекла чужого Lamborghini

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный россиянин разбил стекла чужого Lamborghini: возбуждено уголовное дело за хулиганство, ущерб оценивается в более Br75 тыс., сообщили БЕЛТА в МВД.

Наряд Первомайского отдела столицы Департамента охраны МВД задержал 26-летнего жителя Архангельской области днем 24 июня. "Выяснилось, что перед дебошем парень выпивал и гулял по проспекту Независимости. На парковке торгового центра он обратил внимание на Lamborghini Aventador и помочился на него. Затем в руках гостя столицы оказался мусорный бак, которым были разбиты стекла. Итогом хулиганства стала выкуренная в салоне сигарета и окурок, затушенный о сиденье", - рассказали в МВД.

Проезжавший по маршруту милицейский наряд задержал подозреваемого на месте преступления. "Он не отрицал своей причастности к погрому и пояснил, что таким образом выразил протест социальному неравенству", - добавили в министерстве.

Сейчас россиянин находится в изоляторе временного содержания. Правоохранительные органы проверяют его на причастность к попытке угона. Ранее фигурант не привлекался к уголовной ответственности.-0-