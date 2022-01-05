Пьяный семейный скандалист оказал сопротивление милиционеру: суд вынес приговор

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный семейный скандалист оказал активное сопротивление дежурному наряду милиции. Суд постановил обвинительный приговор, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В декабре 2021 года суд Московского района Минска рассмотрел уголовное дело в отношении 26-летнего жителя столицы, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в тамбуре квартиры и на лестничной клетке многоквартирного жилого дома оказал активное сопротивление и причинил телесные повреждения сотрудникам оперативно-дежурной службы Московского РУВД Минска.

"Инцидент произошел 14 июля. Дежурный наряд выбыл на улицу Рафиева по сообщению минчанки о совершении ее братом противоправных действий. Со слов заявительницы, последний не пускал ее в квартиру, где она проживает, оскорблял. Ранее мужчину привлекали к административной ответственности за угрозы применения физического воздействия, высказываемые в адрес сестры. После того, как сотрудники прибыли на место происшествия, семейный скандалист отказался впустить их в квартиру, а при задержании оказал активное сопротивление и стал наносить удары, в результате чего правоохранителям были причинены телесные повреждения", - рассказали в ГУВД.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок), и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.-0-