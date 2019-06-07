Пьяный студент в Гродно устроил погром на территории Дома ребенка

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный студент устроил ночной погром на территории Дома ребенка в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Молодой человек 1994 года рождения примерно в два часа ночи проезжал мимо Дома ребенка на велосипеде. Парень увидел пожарный уголок, где лежали инструменты для устранения возгорания. "Особенно ему "понравился" пожарный багор - крюкообразный инструмент, предназначенный для расчистки места тушения пожара, вскрытия кровли и стен, а также для растаскивания горящих материалов. С его помощью злоумышленник и стал крушить все на своем пути", - рассказали в УВД.

Он повредил четыре двери, два окна, жалюзи, ворота, причинив ущерб на сумму Br1650. Милиция оперативно задержала молодого человека. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.339 (хулиганство) УК.-0-