Пьяный таксист сбил осветительную опору в Барановичах

5 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах пьяный водитель такси снес осветительную опору, сообщила БЕЛТА старший инспектор группы по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова.

ДТП произошло 4 апреля в 21.10. Автомобиль такси "Лада Веста" под управлением водителя 1980 года рождения двигался по ул.Комсомольской в направлении ул.Брестской. При повороте налево мужчина не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в осветительную опору. От удара столб упал.

По счастливой случайности никто не пострадал. Машина получила механические повреждения. Как позже выяснилось, автомобиль не находился на маршруте такси.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГАИ увезли водителя на медосвидетельствование, которое показало 2,32 промилле в выдыхаемом им воздухе. На таксиста составили административные материалы за совершение ДТП и езду в нетрезвом виде. Ему грозит штраф до 200 базовых величин и лишение прав на 5 лет.

В Госавтоинспекции напомнили об ужесточении с 1 марта мер ответственности в отношении пьяных водителей. За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения от 0,3 до 0,8 промилле включительно влечет наказание в виде штрафа в 100 базовых величин и лишение права управления на 3 года. Если степень опьянения выше 0,8 промилле, то штраф составляет 200 БВ, а права управления лишат на 5 лет. За повторное управление транспортного средства в состоянии опьянения в течение года после наложения административного взыскания предусмотрена уголовная ответственность, а также специальная конфискация.-0-