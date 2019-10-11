Пьяный таксист возил пассажиров в Гродно

11 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяного таксиста задержали в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Задержать пьяного удалось благодаря неравнодушным гражданам. Около 22 часов 10 октября компания молодых людей обратила внимание на подозрительный автомобиль: Skoda службы такси виляла по проезжей части.

Вскоре наряд ГАИ остановил легковушку. При разговоре с мужчиной инспекторы заподозрили, что он пьян. "Медицинское освидетельствование подозрения подтвердило: в организме мужчины было около 1,8 промилле алкоголя", - рассказали в ГАИ.

Таксист до задержания ездил по вызовам. К слову, нарушитель отметил в протоколе, что накануне пил лишь квас.-0-