Пьяный таксист врезался в столб в Бресте

23 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте автомобиль такси с пассажирами врезался в столб. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 21 марта на улице Октябрьской революции. По предварительной информации, водитель такси не справился с управлением и врезался в столб. Пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому не пострадали. Выяснилось, что за руль таксист сел пьяным - медосвидетельствование показало 1,2 промилле алкоголя.
Инцидент с нетрезвыми водителем произошел в Ганцевичах 18 марта. Вечером сотрудники ГАИ дежурили на улице Набережной. Инспекторы подали сигнал об остановке водителю "Фольксвагена", который тот проигнорировал и попытался скрыться. На закруглении дороги мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. За рулем оказался 33-летний местный житель, который никогда не имел водительского удостоверения.-0-