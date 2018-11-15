Пьяный тракторист при буксировке разбил грузовик

15 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно пьяный тракторист разбил грузовик, когда пытался вытащить его из грязи. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 14 ноября на одном из полей в пригороде областного центра. Мужчина накануне допоздна пил водку. Утром на тракторе отправился на работу.

Рядом с деревней Мицкевичи тракторист вытягивал на дорогу с поля грузовики. "В какой-то момент при буксировке очередного МАЗа трактор начал зарываться. Мужчина решил отцепить трос, для этого его необходимо было ослабить", - рассказали в ГАИ. Тракторист включил заднюю передачу, однако вовремя остановиться не смог. В результате столкновения грузовик был серьезно поврежден.

Содержание алкоголя у виновника происшествия превысило предельно допустимое значение более чем в семь раз.-0-