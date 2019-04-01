Пьяный тракторист пытался скрыться от ГАИ в Толочине

1 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Пьяный тракторист пытался скрыться от экипажа Госавтоинспеции в Толочине, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

В ГАИ о нетрезвом водителе сообщили местные жители. На ул. Володарского инспекторы заметили трактор, который маневрировал из стороны в сторону. Сотрудники Госавтоинспекции неоднократно требовали, чтобы водитель остановился, но тракторист не унимался и периодически выезжал на встречную полосу движения. При проверке у механизатора оказалось около 1,3 промилле. В кабине вместе с ним находилась пассажирка.

В отношении водителя составили четыре административных протокола. Проводится проверка.-0-