Пьяный витебчанин после ссоры с подругой повредил три авто

14 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Пьяный витебчанин после ссоры с подругой повредил три автомобиля, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

Неработающий 34-летний житель областного центра проводил время в кафе в компании приятеля и своей девушки. Между ним и его девушкой произошла ссора. В результате мужчина вышел из заведения, зашел в один из дворов и начал вымещать агрессию, повреждая чужие машины. Под его руку попали "Фольксваген Тигуан", "Ауди А6", "Тойота Лэнд Крузер". Общая сумма ущерба составила почти Br4,6 тыс.

Владелец одной из машин увидел с балкона действия злоумышленника и вызвал милицию. Мужчину, в крови которого позднее обнаружили почти 2 промилле алкоголя, задержал наряд Департамента охраны. За хулиганство в отношении его возбуждено уголовное дело.-0-