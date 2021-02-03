Пьяный водитель фуры застрял в газоне посреди трассы под Брестом

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный водитель фуры застрял в разделительном газоне посреди трассы М1 под Брестом. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Вечером 1 февраля на номер 102 позвонил мужчина и сообщил, что посреди трассы М1 недалеко от Бреста стоит фура с прицепом. Mercedes увяз в разделительном газоне и мешал движению транспорта. У прибывших на место инспекторов ГАИ вызвало сомнение состояние водителя грузовика, который был убежден, что находится в Борисове. Оказалось, мужчина пьян, что и подтвердило медосвидетельствование (1,8 промилле). Выяснилось, что 58-летний житель Малориты выехал с заправки на встречную полосу, а когда понял это, попытался перестроиться и застрял", - рассказала Ольга Чемоданова.

В отношении мужчины составлены административные протоколы, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Автопоезд, который пришлось вытягивать спецтехникой, доставлен на штрафстоянку.-0-