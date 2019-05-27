Пьяный водитель маршрутки вез пассажиров из Минска в Пинск

27 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Ивацевичском районе нетрезвого водителя маршрутного такси, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел сегодня около 12.30. В оперативно-дежурную службу ГАИ поступило сообщение о том, что из Минска в Пинск выехала маршрутка, водитель которой, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль "Фольксваген-Крафтер" под управлением 46-летнего жителя Пинского района был остановлен на 151-м км автодороги М1/Е30 Брест - Минск - граница России. Физическое состояние водителя вызвало подозрение у инспекторов. Результаты медицинского освидетельствования показали, что в выдыхаемом мужчиной воздухе содержалось 1,6 промилле алкоголя. На момент остановки в маршрутном такси находились два пассажира.

В отношении водителя составлен административный протокол по ч.1 ст.18.16 (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) КоАП. Маршрутчику грозит штраф в размере от 50 до 100 базовых величин (1 БВ составляет Br25,5) с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.-0-