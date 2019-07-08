Пьяный водитель микроавтобуса вез пассажиров из аэропорта Львова в Брест

8 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе в пункте пропуска "Томашовка" правоохранители задержали пьяного водителя, перевозившего пассажиров из аэропорта Львова в Брест, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Ранним утром в ГАИ позвонил брестчанин и рассказал, что автомобилем "Фольксваген Крафтер", предположительно, управляет пьяный водитель. Пассажир микроавтобуса указал, что в этот момент они проходят пограничный контроль в пункте пропуска "Томашовка". На место незамедлительно выбыл экипаж ГАИ. К этому времени автомобиль уже стоял на выезде с погранперехода. В салоне было семь пассажиров - трое взрослых и четверо детей. Водитель находился в комнате для задержанных, куда его направили сотрудники пункта пропуска дожидаться ГАИ.

"Инспекторы разбудили мужчину и предложили ему проехать для прохождения медицинского освидетельствования. Было установлено, что 54-летний житель Бреста управлял автомобилем в состоянии опьянения - концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 2,7 промилле", - отметили в УВД.

В отношении нарушителя составлен административный материал по ч.1 ст.18.16 (вождение в состоянии опьянения) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 50 до 100 базовых величин (1 БВ составляет Br25,5) и лишение права управления сроком на три года. Микроавтобус помещен на штрафстоянку.-0-