Пьяный водитель на МКАД наехал на разделительное ограждение

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный водитель легковушки стал виновников ДТП на МКАД, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, водитель на "Фольксвагене" ехал по внутреннему кольцу 43-44-го км МКАД со стороны пр. Победителей в направлении деревни Зацень. В третьей полосе он не справился с управлением и наехал на разделительное ограждение. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших в ДТП нет.

В ГАИ призывают всех участников дорожного движения сообщать в милицию, если за руль садится нетрезвый водитель или по проезжей части идет нетрезвый пешеход.-0-