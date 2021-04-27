Пьяный водитель на служебном фургоне сбил пешехода в Гомеле - расследование дела завершено

27 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела в отношении водителя Гомельского филиала областного потребительского общества, который совершил в Гомеле ДТП со смертельным исходом, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Утром 26 декабря прошлого года обвиняемый появился на работе в состоянии алкогольного опьянения, беспрепятственно сел за руль служебного ZAZ, съездил за товаром на склад и отправился в торговый объект для отгрузки. Примерно в 8.14 водитель сбил 71-летнего мужчину - он шел по проезжей части в попутном направлении. От удара пешехода отбросило в сторону, а автомобиль развернуло на 180 градусов. Пешеход получил тяжкие телесные повреждения. Его госпитализировали в областную клиническую больницу, где на следующий день он скончался.

Официальный представитель отметила, что по уголовному делу провели следственные эксперименты на месте аварии, судебно-медицинские, автотехнические и трасологическую экспертизы.

Установлено, что с октября 2019 года обвиняемый пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД на служебном транспорте, в том числе трижды за превышение скорости. Перед рейсом 26 декабря водителя допустили к работе без надлежащего освидетельствования. Не провели и предрейсовый контроль техсостояния автомобиля.

Перед наездом водитель ехал со скоростью не менее 65,7 км/ч при максимально допустимой 60 км/ч, уточнила Мария Кривоногова. На передних колесах автомобиля были изношенные шины. В момент ДТП концентрация этилового спирта в крови водителя составила не менее 1,66 промилле.

45-летнему жителю Гомеля предъявили обвинение по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Гомельскому областному потребительскому обществу внесли представление об устранении выявленных нарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В отношении работника организации, который допустил нетрезвого водителя к управлению авто, следственным управлением УСК по Гомельской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.318 УК.

Мария Кривоногова добавила, что с начала этого года подразделения УСК по Гомельской области возбудили 41 уголовное дело за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств. Еще 36 дел - за вождение в состоянии опьянения, передачу управления транспортом такому лицу либо отказ от освидетельствования.-0-