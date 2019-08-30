Пьяный водитель под Слуцком пытался скрыться от ГАИ

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный минчанин под Слуцком пытался скрыться от ГАИ, после погони его задержали. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Днем 29 августа при выезде из агрогородка Греск в сторону деревни Ульяновка Слуцкого района сотрудник ГАИ подал сигнал об остановке водителю автомобиля Mazda. Проигнорировав требование инспектора, мужчина увеличил скорость. Началось преследование.

"Невзирая на неоднократные требования инспекторов остановиться, он на большой скорости пытался скрыться через деревню Морозы. Однако на одном из закруглений дороги автомобиль занесло. Машина оказалась в кустах. В тот момент, когда водитель попытался выехать задним ходом и скрыться, дорогу ему перегородил служебный автомобиль", - рассказала Ольга Чемоданова.

Сотрудники ГАИ задержали водителя. Им оказался 65-летний минчанин, приехавший отдохнуть из столицы на дачу в Слуцкий район. В выдыхаемом воздухе у него было 1,43 промилле алкоголя. В отношении правонарушителя инспекторы ДПС составили административные протоколы.

МВД напоминает, что по законодательству за управление в нетрезвом состоянии либо передачу управления нетрезвому, а также за отказ от освидетельствования предусматривается лишение водительских прав на 3 года и штраф до 100 базовых величин (1 БВ сейчас - Br25,5). Если же водитель попался на вождении подшофе повторно в течение года, он может быть привлечен к уголовной ответственности. При этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в момент правонарушения, вне зависимости от права собственности.-0-