Пьяный водитель провез женщину на капоте - она погибла

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания распивала спиртные напитки на реке в Мозырском районе. В какой-то момент они решили покататься на машине, и 36-летняя женщина села на капот BMW X5. Однако во время поездки не удержалась и упала под колеса внедорожника, сообщает Следственный комитет Беларуси.

В результате ДТП женщина погибла.

По данным следствия, 29-летний водитель был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, по результатам освидетельствования зафиксировано 1,5 промилле алкоголя.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 Уголовного кодекса Беларуси. Подозреваемый задержан, в настоящее время с его участием проводятся неотложные следственные действия. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.-0