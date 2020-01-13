Пьяный водитель сбил пешехода на трассе под Островцом

13 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяный водитель сбил женщину-пешехода на трассе под Островцом. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла около 4.00 12 января. "Фольксваген Пассат" под управлением 26-летнего мужчины двигался по трассе Полоцк - граница Литовской Республики. На участке между деревнями Березовка и Ворона Островецкого района легковушка сбила пешехода.

"36-летнюю пострадавшую с переломами обеих ног и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали", - рассказали в ГАИ региона.

По факту ДТП проводится проверка. Известно, что водитель находился в состоянии опьянения.-0-