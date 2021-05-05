Пьяный водитель "Ситроен" "догнал" троллейбус

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 43-летний мужчина, управляя автомобилем "Ситроен", двигался по ул.Маяковского. Из-за несоблюдения дистанции в районе дома №2Б он столкнулся с попутным троллейбусом. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Прибывшие на место инцидента сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска доставили виновника аварии на освидетельствование, которое показало 2.56 промилле алкоголя в его организме.

В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что мужчина уже лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в течении последних двух месяцев его повторно задерживают за езду без прав.

Минчанина доставили в УВД администрации Ленинского района г. Минска, а транспортное средство - на охраняемую стоянку.

Уважаемые водители, вы всегда должны помнить о том, что, садясь за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, вы рискуете своей жизнью, а также ставите под угрозу жизнь и здоровье окружающих!-0-