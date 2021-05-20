Пьяный водитель скрылся с места смертельного ДТП в Минском районе - расследование завершено

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб велосипедист. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

Днем 12 декабря прошлого года поступило сообщение о смертельном травмировании велосипедиста возле деревни Щербины Минского района. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия были изъяты поврежденный велосипед, а также регистрационный знак от автомобиля, совершившего ДТП.

Сотрудникам ГАИ поступила информация, что водитель, совершивший наезд на велосипедиста, скрылся и, предположительно, направился в сторону Молодечно. Госавтоинспекторы перекрыли движение на въезде в город, чтобы задержать нарушителя. В одном из остановленных автомобилей такси по ориентировке узнали подозреваемого, также в салоне такси находилась его супруга. Тогда мужчина пояснил, что его машина находится дома, а он возвращается из Минска, где покупал автозапчасти.

Как установят правоохранители, в тот день 35-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Laguna в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, двигался по автодороге Минск - Молодечно - Нарочь. В автомобиле была и его 30-летняя супруга. Вблизи деревни Щербины водитель двигался по обочине, где совершил наезд на велосипедиста, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Водитель, не останавливаясь, покинул место происшествия. Автомобиль обнаружат позже вблизи соседней деревни. Примечательно, что после остановки мужчина сказал жене стереть отпечатки пальцев в автомобиле. На такси супруги направились в сторону Молодечно, однако доехать не успели - по дороге их остановили сотрудники ДПС ОГАИ Молодечненского РУВД.

Следователи допросили обвиняемого и свидетелей. Мужчина раскаялся и полностью признал себя виновным в содеянном. Он пояснил, что в день совершения преступления совместно с супругой употреблял спиртные напитки, после чего они поехали в Минск за запчастями. Когда садился за руль автомобиля, понимал, что до этого употреблял алкоголь, но рассчитывал, что все будет хорошо.

Согласно акту медицинского освидетельствования у водителя автомобиля концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 2,38 промилле. Ранее он был неоднократно судим за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также за угон. Всего за полгода до совершения ДТП он освободился из мест лишения свободы.

Действия 35-летнего мужчины квалифицированы по: ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения), ч.2 ст.317-1 (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, совершенное лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное статьей 317-1), ст.417 (уклонение осужденного от исполнения приговора суда о лишении права заниматься определенной деятельностью) УК.

К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-