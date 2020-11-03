Пьяный водитель спровоцировал ДТП с пятью машинами в Бресте

3 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пьяный водитель спровоцировал ДТП с пятью автомобилями в Бресте, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

Авария случилась сегодня около полудня на одной из основных магистралей города - улице Московской. За руль автомобиля "Ситроен" сел 35-летний брестчанин. Проявив невнимательность, он врезался в остановившийся на красный свет "Крайслер", который от удара въехал в "Мерседес". Эта машина столкнулась с "Киа", а он - с "Рено". В результате ДТП понадобилась медицинская помощь 61-летнему пассажиру "Крайслера".

Медицинское освидетельствование показало, что водитель "Ситроена" был пьян: почти 1,5 промилле в выдыхаемом воздухе.

Сотрудники ГАИ проводят проверку. Все пять автомобилей - участников аварии получили механические повреждения.-0-