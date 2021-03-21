Пьяный водитель спровоцировал массовую аварию в Минске

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный водитель в Минске спровоцировал массовое дорожно-транспортное происшествие, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 20 марта около 22.45 на машине по пр. Пушкина со стороны ул. Матусевича двигался 28-летний водитель "Рено Меган". На пересечении с ул. Притыцкого он врезался в автомобиль "Пежо", который остановился на запрещающий сигнал светофора. От удара его отбросило на впереди стоящий "Рено Логан", а далее по цепочке "Рено Логан" совершил наезд на "Опель".

При разбирательстве установили, что водитель "Рено Меган" в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. При освидетельствовании концентрация алкоголя в его организме составила 2,65 промилле. Предположительно, молодой человек уснул за рулем во время движения.

В результате происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Госавтоинспекция обращается к водителям и напоминает о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома