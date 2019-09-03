Пьяный водитель в Гродно сбил 13-летнего велосипедиста

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно пьяный водитель сбил сегодня днем 13-летнего велосипедиста, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Водитель легкового автомобиля ехал в сторону остановки "Вишневец", а подросток на велосипеде выезжал на пешеходный переход вблизи поликлиники по улице Химиков. Мужчина не сумел вовремя среагировать и наехал на него.

Прибывшие сотрудники ГАИ отвезли водителя на медицинское освидетельствование, которое показало у него более 2 промилле алкоголя.

Велосипедист серьезных травм не получил.-0-