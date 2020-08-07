Пьяный житель Докшицкого района при задержании угрожал милиционерам бензокосой

7 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Докшицкие правоохранители задержали семейного скандалиста, угрожавшего правоохранителям бензотриммером, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Сообщение о семейном скандале в деревне Витуничи поступило вечером 6 августа. Звонившая девушка рассказала, что сожитель ее родственницы сильно пьян и избивает их. На место выехали участковый инспектор и сотрудник оперативно-дежурной службы. "Чтобы избежать задержания за административное правонарушение, инициатор конфликта встретил прибывших милиционеров на улице с заведенным бензотриммером. Препятствуя законной деятельности сотрудников РОВД, он не подпускал их к себе и угрожал расправой. Попытки уговорить мужчину заглушить мотор бензокосы и успокоиться не имели результата. Тем не менее с помощью подручных средств участковому удалось выбить садовый инструмент из рук агрессора и обезвредить его", - отметили в УВД.

Выяснилось, что 43-летний неработающий местный житель в этот день распивал спиртное со своей сожительницей. Причину возникшего конфликта, как обычно в таких случаях, никто назвать не смог. Находящаяся в гостях родственница, зная, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, обратилась за помощью в милицию.

Мужчина был задержан. Па факту угрозы применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел следователи возбудили уголовное дело.-0-