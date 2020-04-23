Пьяный житель Ганцевичей бросил машину после ДТП и пошел домой пешком

23 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе инспекторы ГАИ задержали пьяного водителя, который совершил ДТП и скрылся, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Авария на ул.Ленина в райцентре произошла 22 апреля около четырех часов утра. По предварительной информации, водитель автомобиля "Форд" не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. Автовладелец бросил разбитую машину и скрылся с места происшествия. Через несколько часов его на 27-м км дороги Барановичи - Ляховичи задержали сотрудники ГАИ. Мужчина возвращался домой пешком.

Им оказался житель Ганцевичей 1992 года рождения. Установлено, что в момент управления водитель находился в состоянии алкогольного опьянения: в парах выдыхаемого им воздуха было 0,93 промилле алкоголя. В отношении него составлено три административных протокола, в том числе за управление в состоянии опьянения, а также за оставление места ДТП. Нарушителю грозит лишение права управления сроком на 3 года и штраф в размере от 50 до 100 базовых величин (1 БВ - Br27).-0-