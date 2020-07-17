Пьяный житель Гродно перевернулся на угнанной машине в кювет и попытался сбежать с места ДТП

17 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Пьяный гродненец перевернулся на угнанной легковушке в кювет, а потом попытался сбежать с места аварии. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Автомобиль "Опель Вектра" мужчина угнал 16 июля из дачного товарищества вблизи деревни Малое Демидково Гродненского района. Здесь 32-летний житель Гродно помогал в строительстве одной из дач. Он увидел припаркованную возле соседнего участка легковушку с оставленными в замке зажигания ключами. "Мужчина сел за руль и выехал на автодорогу Гродно-Одельск. Спустя пять километров он совершил ДТП: машина съехала в кювет и опрокинулась", - рассказали в УВД.

Свидетелями аварии стали двое военнослужащих отделения пограничного контроля "Гродно". Они сначала достали водителя из разбитого транспортного средства, а когда тот стал убегать, задержали его и передали сотрудникам милиции. "В ходе дальнейшего разбирательства стало известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", - добавили в УВД.

Действиям подозреваемого дана правовая оценка. Ранее он уже был неоднократно судим.-0-