Пьяный житель Гродно разбил битой пять автомобилей

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный мужчина разбил битой пять автомобилей на неохраняемой автостоянке около здания Октябрьского РОВД в Гродно, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"В момент противоправных действий задержан 37-летний местный житель", - уточнили в СК.

Мужчина рассказал, что незадолго до случившегося дома выпивал спиртное и читал новости. То, что он прочел, ему не понравилось, поэтому он взял биту и пошел к зданию милиции, где разбил автомобили.

Следователи осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину, по изъятым объектам назначены исследования, допрошены потерпевшие, изъята запись камер видеонаблюдения, которая зафиксировала обстоятельства преступления, с участием подозреваемого проводятся следственные действия.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК. Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по результатам расследования.

Как проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, похожий инцидент произошел 16 сентября возле этого же РОВД: 44-летний житель Гродно камнем повредил служебную "Шкоду Октавиа".

Инциденту предшествовало задержание мужчины на улице (прохожие сообщили, что он странно себя ведет). После освидетельствования и разбирательства его отпустили. Покинув здание РОВД, горожанин подошел к автомобилю, камнем разбил стекло и повредил кузов.

Мужчину задержали на месте. Возбуждено уголовное дело.-0-