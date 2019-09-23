Пьяный житель Ивановского района катался с друзьями по трассе на угнанном мотоцикле

23 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе сотрудники ГАИ задержали пьяного бесправника, который катался с друзьями по трассе на угнанном мотоцикле, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Мотоцикл "ИЖ Юпитер" инспекторы остановили на автодороге М10 Кобрин - Гомель - граница России вблизи деревни Лясковичи. За рулем оказался 23-летний житель агрогородка Мотоль, который перевозил еще двух пассажиров. Все трое парней были без мотошлемов. Выяснилось, что водитель не имеет права управления транспортным средством. Кроме того, он оказался пьян - в выдыхаемом воздухе 0,9 промилле алкоголя.

"Также установлено, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, отсутствовали договор обязательного страхования и документы на транспортное средство. В итоге в отношении молодого человека составлено шесть административных протоколов. Мотоцикл был помещен на штрафную стоянку", - рассказали в УВД.

Спустя несколько дней в Ивановский РОВД обратился житель Мотоля с заявлением об угоне того самого "ИЖ Юпитер". Правоохранители установили, что парни, решив покататься на мотоцикле, проникли во двор частного дома и "с толкача" завели двигатель.

Следственным комитетом по факту угона возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК.-0-