Пьяный житель Лиды разгромил чужую легковушку

2 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде молодой человек беспричинно разгромил чужую легковушку. Возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел на улице Калинина в райцентре. 18-летний парень ночью распивал спиртное с товарищами. Около 5 утра пошел домой и по пути обратил внимание на "Хонду".

"Молодой человек стал наносить удары по кузову авто. Потом увидел, что машина не заперта, и похулиганил внутри", - рассказали в милиции.

Через час владелец авто увидел повреждения и обратился к правоохранителям. Подозреваемого задержали. Мотивы своего поступка он объяснить не смог. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.-0-