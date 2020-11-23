Пьяный житель Ляховичского района угнал трактор и попал в ДТП

23 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе 28-летний мужчина угнал со двора односельчанина трактор и попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Вечером мужчина шел по улице и заметил во дворе частного дома трактор. Сельчанин обнаружил, что транспортное средство не заперто, а в замке зажигания торчит ключ. Воспользовавшись случаем, он решил съездить в соседнюю деревню за спиртным, хотя сам уже был подшофе.

Угонщику не удалось далеко уехать. Через несколько сотен метров он не справился с управлением и протаранил забор частного дома. Трактор заглох, а мужчина вернулся домой. Вскоре к нему пришли милиционеры.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины.-0-