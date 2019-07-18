Пьяный житель Новополоцка угрожал продавцу цветочного павильона

18 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Пьяный житель Новополоцка угрожал ножницами продавцу цветочного павильона, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

К правоохранителям обратилась продавец-флорист салона цветов. К ней в павильон зашел в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина. Он схватил ножницы, которые лежали на столе, и, размахивая ими, стал требовать от продавца деньги. Испуганная девушка достала их из кассы и отдала. Уйти далеко жителю Новополоцка не удалось, его задержали. Злоумышленник провернул все это, чтобы купить выпивку.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК (разбой).-0-