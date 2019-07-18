Пьяный житель Новополоцка угрожал продавцу цветочного павильона

18 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Пьяный житель Новополоцка угрожал ножницами продавцу цветочного павильона, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
К правоохранителям обратилась продавец-флорист салона цветов. К ней в павильон зашел в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина. Он схватил ножницы, которые лежали на столе, и, размахивая ими, стал требовать от продавца деньги. Испуганная девушка достала их из кассы и отдала. Уйти далеко жителю Новополоцка не удалось, его задержали. Злоумышленник провернул все это, чтобы купить выпивку.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК (разбой).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2787 BYN
|2.28 BYN
|2.282 BYN
|USD
|2.0341 BYN
|2.028 BYN
|2.031 BYN
|RUB
|3.2311 BYN
|3.22 BYN
|3.232 BYN