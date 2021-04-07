Пьяный житель Пинского района катал по деревне пятилетнюю дочь

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7 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе водитель с 3,3 промилле алкоголя в крови перевозил пятилетнюю дочь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой. Инцидент произошел днем 5 апреля в деревне Заполье. Наряд ГАИ остановил Geely, за рулем которого находился 46-летний местный житель, а на переднем пассажирском сиденьи - его пятилетняя дочь без автокресла. По внешним признакам мужчина был пьян, это подтвердило и медосвидетельствование. Водитель пояснил, что во время застолья выпивал, после чего решил покатать девочку на машине. На него составлено несколько административных протоколов, автомобиль помещен на штрафплощадку. Ранее правонарушитель привлекался к административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был лишен водительских прав. Материалы проверки передадут следователям для дачи правовой оценки действиям мужчины.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!